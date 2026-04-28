Il PCTO all’ITET “Garibaldi” si fa internazionale: alla conquista di Barcellona

Esperienza straordinaria per trenta studenti dell’ITET “Garibaldi” di Marsala che hanno appena dato il via ad una delle tappe più significative del loro percorso scolastico. Accompagnati da quattro docenti della scuola, i ragazzi sono atterrati nella capitale catalana per partecipare a un progetto di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) all’estero, finanziato nell’ambito del PNRR.



Un programma tra aula, azienda e cultura



L’iniziativa non è una semplice trasferta, ma un percorso formativo di alto profilo che mira a integrare teoria e pratica in un contesto cosmopolita. Il programma della mobilità è denso e articolato su tre pilastri fondamentali:

Potenziamento Linguistico: Attraverso corsi intensivi, gli studenti affineranno le proprie abilità comunicative, essenziali per il mercato del lavoro globale. Immersione Professionale: Le visite presso aziende internazionali permetteranno ai ragazzi di confrontarsi con modelli organizzativi diversi da quelli nazionali, comprendendo le dinamiche della produzione e dei servizi oltre confine. Cittadinanza Europea: I percorsi culturali alla scoperta del patrimonio catalano favoriranno lo sviluppo di una coscienza europea, promuovendo tolleranza e apertura al dialogo interculturale.



La valenza formativa: oltre i banchi di scuola



Perché un’esperienza di PCTO all’estero è così preziosa per gli studenti dell’ITET? La risposta risiede nelle cosiddette Soft Skills. Vivere e formarsi in una città straniera obbliga i giovani a uscire dalla propria “comfort zone”, stimolando:

Problem Solving: Imparare a gestire l’autonomia in un contesto linguistico differente.

Adattabilità: Sapersi muovere in una realtà produttiva e sociale nuova.

Orientamento al futuro: Il confronto con realtà internazionali aiuta a definire con maggiore chiarezza le proprie aspirazioni post-diploma, sia in ambito universitario che lavorativo.

Verso un profilo professionale europeo



Grazie a questo progetto PNRR, l’ITET “Garibaldi” conferma la sua vocazione di scuola aperta al mondo, capace di offrire ai propri iscritti gli strumenti per diventare non solo professionisti competenti, ma veri e propri cittadini europei.

A tutto il gruppo di studenti e ai docenti accompagnatori va l’augurio di una permanenza proficua.