Marsala: si presentano le prime liste. La candidata Patti lancia i nomi dei primi 4 assessori

Si vanno delineando le liste che già da qualche giorno avrebbero potuto essere presentate e per le quali i partiti hanno tempo fino (e solo) a domani, entro le 12, quando scadrà il termine ultimo. Siamo in grado di dirvi le prime liste depositate. Si tratta di ProgettiAmo Marsala la cui documentazione è stata consegnata nelle mani del Segretario Generale dal leader Paolo Ruggieri. Sono 24 – come tutte le altre liste – che si apre con una testa di lista composta dai consiglieri uscenti Pietro Giacalone detto Piergiorgio, Eleonora Milazzo, Andrea Russo e Flavio Coppola. Seguono in ordine: Agosta Dario, Bongiorno Genny, Brugnone Martina, Cammarata Luca, Ciaravino, Giovanni, Gherasim Loredana, Ilario Carmelo, Li Causi Nicoletta, Linares Giovanna, Nardelli Giuseppe, Occhipinti Vincenzo, Pellegrino Lorenzo, Pinna Nicolò, Pipitone Antonino, Pulizzi Gaetano, Russo Francesca, Sciacca Vincenza, Tranchida Rocco.

Si deposita anche la lista AVS Alleanza Verdi Sinistra, che si presenta in rigoroso ordine alfabetico e dentro la quale ne fanno parte l’attuale consigliere comunale Daniele Nuccio e l’ex consigliera Roberta Pulizzi. La lista è stata presentata in Comune dalla componente della direzione nazionale di Europa Verde Antonella Ingianni. Questi i nomi completi: Acquaviva Vincenzo, Alagna Anna Maria, Angileri Antonino Salvatore detto Nino, Bilardello Salvatore Gaspare, Bosco Simone, Cappello Federica, Caruso Enrico, Ferracane Sahara detta Sara, Genna Cristina, Giacalone Elisa, Isaia Mariangela, Kalenda Kabongo Albert detto Albert, Lo Grasso Simona, Marino Giuseppe Gabriele, Messineo Marco, Mirabile Giuseppe Salvatore, Mulè Nicola, Napolitano Rita, Nuccio Daniele, Panaroni Chiara, Pulizzi Roberta, Segreto Daniela, Vaiarello Nicoletta, Zerilli Vincenzo detto Enzo.

Sempre a sotegno di Andreana Patti, nel primo pomeriggio è stata presentata la lista denominata “Patti sindaca – Movimento 5 Stelle – Avanti Marsala PSI”. Ecco i nomi, in cui figurato altresì l’ex consigliere comunale Aldo Rodriquez: Leonarda Genna, Vincenzo Alessandro Sciacca, Luana Maria Saturnino, Francesca Venuti, Aldo Fulvio Rodriquez, Salvatore Cirlincione, Gioacchino Lupo, Sergio Cacioppo, Aurora Pisciotto, Renzo Claudio Giuliano, Vito Arcangelo Reina, Luigi Andrea Flavio Palmeri, Arianna Di Sano, Francesco Bertolino, Vincenzo Maggio, Luigi Scarlata, Martino Roberto Tumbarello, Dennis Pantaleo, Antonino Nicolò Angileri, Giuseppa Elisa Fiocca, Cecilia Giuseppa Zerilli, Filomena Duranti, Pietro D’Alberti, Stefania Nuccio.

Per quanto attiene la composizione della Giunta, i nomi che si profilavano sono stati confermati: Linda Licari, designata a maggioranza dal Partito Democratico, Daniele Nuccio, designato da Alleanza Verdi Sinistra, e i ‘tecnici’ indicati direttamente da Andreana Patti, Enrico La Sala (Software Engineer, ha studiato Computer Science & Engineering presso Politecnico di Milano) e il generale in quiescenza, Salvatore Vullo.

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