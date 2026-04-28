Egadi, 300mila euro per accessi al mare: Fratelli d’Italia incalza il Comune: “Subito i lavori”

Le Isole Egadi si preparano a compiere un passo importante sul fronte dell’inclusione e dei diritti. La Regione Siciliana ha infatti stanziato 300 mila euro destinati alla realizzazione di accessi al mare per le persone con disabilità nelle tre isole dell’arcipelago, un intervento atteso da anni e che, adesso, non può più restare solo sulla carta. A sollecitare un’immediata accelerazione è il circolo “La Frontiera” di Fratelli d’Italia Isole Egadi, che invita l’amministrazione comunale di Favignana ad attivarsi senza ulteriori ritardi per avviare e completare i progetti. “È il momento delle decisioni concrete”, sottolineano dal circolo, evidenziando come l’intervento vada ben oltre la semplice realizzazione di opere pubbliche.

Al centro della richiesta c’è infatti il tema della dignità e dei diritti. Garantire a tutti la possibilità di accedere al mare significa abbattere non solo barriere architettoniche, ma anche ostacoli sociali e culturali che per troppo tempo hanno limitato la piena partecipazione alla vita del territorio. Secondo Fratelli d’Italia, non è più accettabile rimandare. “Le risorse ci sono, la necessità è evidente e le aspettative dei cittadini sono alte”, ribadiscono, indicando un obiettivo preciso: realizzare le strutture entro l’estate, restituendo a chi finora è stato escluso un diritto fondamentale. Le Egadi, in questa prospettiva, possono diventare un modello virtuoso di accessibilità e inclusione. Ma per farlo, serve un cambio di passo immediato. “Adesso servono responsabilità, velocità e determinazione – concludono dal circolo –. Il tempo delle promesse è finito, è il momento di agire”.