Assegnato lo Scudo Blu ai Misteri di Trapani: primo caso in Sicilia ￼

Si è svolta il 26 giugno, alle ore 12, la cerimonia ufficiale di consegna dello scudo blu alla Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio di Trapani. Si tratta di un importante riconoscimento internazionale promosso dall’Unesco per la salvaguardia dei beni culturali, in base alla convenzione dell’aia del 1954. La chiesa non è solo un luogo di culto di alto valore artistico e architettonico, ma soprattutto il custode dei sacri gruppi dei misteri, protagonisti della storica processione del Venerdì Santo, tra le più sentite e partecipate della Sicilia.

Lo Scudo Blu è il simbolo ufficiale di protezione dei beni culturali in situazioni di conflitto e in tempo di pace. Riconoscibile per la sua forma inquartata in croce di Sant’Andrea nei colori blu e bianco, segnala che il bene tutelato ha valore universale, andando oltre i confini nazionali. Trapani è la prima città siciliana ad aver ottenuto lo Scudo Blu per ben tre beni: la Biblioteca Fardelliana, la Chiesa del Purgatorio con i Misteri, e la Colombaia. L’iniziativa si inserisce nella campagna nazionale “Il Futuro ha una Lunga Storia. Proteggiamola”, promossa dalla Croce Rossa Italiana con il patrocinio del Ministero della Cultura, nell’ambito del progetto “Uno Scudo per la Cultura”. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza della tutela del patrimonio culturale, attraverso la diffusione del Diritto Internazionale Umanitario. Durante la cerimonia, il Presidente Giovanni D’Aleo ha espresso l’orgoglio della comunità trapanese, sottolineando che “lo Scudo Blu non è solo un simbolo, ma un riconoscimento del valore storico, culturale e spirituale dei Misteri per Trapani e per il mondo intero”. Anche il Vicepresidente Emanuele Barbara ha evidenziato l’importanza del lavoro collettivo nella conservazione della memoria storica locale. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Sig.ra Sveva Tatangelo Incorvaja, Presidente del Comitato di Trapani della Croce Rossa Italiana, per il suo impegno instancabile nel promuovere la cultura della protezione. Con questo riconoscimento, Trapani rinnova il suo impegno nella valorizzazione di un patrimonio che rappresenta l’identità profonda della città e un tesoro condiviso da tutta l’umanità.