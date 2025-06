Marsala, Fratelli d’Italia come proseguirà all’opposizione? Parla il capogruppo Bonomo

Giancarlo Bonomo capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Marsala.

Da poche settimane siete transitati all’opposizione. Lei ha motivato in aula la vostra decisione. Cerchiamo di approfondire perchè siete arrivati a questa soluzione.

“La nostra decisione di passare all’opposizione nasce da un percorso politico chiaro, discusso e condiviso all’interno di Fratelli d’Italia. Durante il congresso comunale, all’unanimità degli iscritti, è stata approvata una mozione che chiedeva al sindaco un atto politico preciso: ricomporre l’area di centrodestra in seno alla sua maggioranza. Abbiamo atteso con senso di responsabilità, ma questa richiesta è rimasta senza risposta. È altrettanto vero ed evidente che da tempo vi era un disagio politico legato alla mancanza di una visione comune e di confronto costruttivo. Non si è mai trattato di questioni personali o individuali, la nostra è stata ed è una posizione politica, coerente con le scelte del partito”

Voi avevate due rappresentanti in giunta. Giusi Piccione dopo al decisione del partito ha rassegnato le dimissioni. L’altro componente della giunta, Bilardello, anche con una intervista rilasciata al nostro giornale, ha affermato che non condivide la scelta del partito e rimarrà in giunta. Quel’è la sua opinione?

“Giusi Piccione si è dimessa immediatamente dopo la decisione del partito di uscire dalla giunta. Approfitto di questa domanda per ringraziarla, a titolo personale e a nome di Fratelli d’Italia, per la serietà e il senso di responsabilità dimostrati verso la città, il partito e i cittadini. Per quanto riguarda invece l’assessore Bilardello, non intendo dilungarmi, né attribuirgli un rilievo che, francamente, non merita. Ha scelto di non seguire la linea del partito, preferendo una posizione dettata da convenienza personale. La sua posizione è già stata segnalata al collegio dei probiviri per le valutazioni del caso, compresa l’eventuale espulsione dal partito”.

Adesso che siete transitati all’opposizione, il gruppo di Fratelli d’Italia come si comporterà in Aula consiliare?

“Il gruppo di Fratelli d’Italia continuerà a lavorare in Aula con serietà, coerenza e senso di responsabilità. In questo nuovo ruolo saremo presenti, vigili e attenti, non ci limiteremo a criticare, ma valuteremo con rigore ogni proposta. Sosterremo ciò che è utile alla città, ma non faremo sconti su scelte che riteniamo incoerenti o poco trasparenti. Il nostro riferimento resta Marsala”.

Voi avete collaborato, e lei in modo particolare come comnponente della relativa commissione, in tema di servizi sociali con l’ormai ex assessora Piccione. Come intendete proseguire le iniziative che erano in programma?

“L’ex assessore ha lasciato in “eredità” un settore, quello dei servizi sociali, in cui aveva avviato diversi progetti importanti, con grande attenzione verso le esigenze delle fasce più deboli. In qualità di componente della commissione, ora che il nostro ruolo è cambiato, continuerò a seguire con attenzione quei progetti, a sostenerli e a vigilare affinché ciò che è stato iniziato non venga disperso. Perché il sociale merita continuità, responsabilità e rispetto”.