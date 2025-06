Marsala, se ne va anche Fratelli d’Italia. Il gruppo consiliare all’opposizione di Grillo

Dopo le vicende di FI e Dc anche i Meloniani prendono le distanze dal sindaco.

L‘ultimo tassello che mancava nelle ultime vicende politiche marsalesi è stato completato durante la seduta del consiglio comunale del 23 giugno. Non è semplice riepilogare quello che è accaduto nei giorni scorsi che si erano “aperti” con le dimissioni degli assessori Donatella Incardia e Francesco Marchese, subito sostituiti dagli esponenti della Dc Gaspare Di Girolamo e Giuseppe Lombardo.

Le motivazioni del sindaco Massimo Grillo.

Grillo aveva motivato la scelta con le divisioni interne ai partiti e il suo intendimento, messo subito in atto, era di dialogare direttamente con i gruppi consiliari.

Sono arrivate smentite e attacchi proprio dai partiti, che ritrovata l’unità, hanno diffuso un documento di forte dissenso sulla politica amministrativa del sindaco. Il primo cittadino ha quindi ottenuto il risultato di ricompattare il centro destra ma… contro la sua azione amministrativa. La Dc ha subito preso le distanze dal suo gruppo consiliare e dalle scelte assessoriali con un documento a firma del leader nazionale Totò Cuffaro.

La posizione di Forza Italia.

Forza Italia nella sua versione ufficiale (in aula e nella provincia ci sono due correnti forziste) con la segretaria Elia Martinico (che è anche consigliera comunale) ha ribadito che il suo partito è collocato all’opposizione e il gruppo consiliare non sostiene l’amministrazione in carica. Sempre in casa FI il presidente del consiglio Enzo Sturiano e il deputato regionale Stefano Pellegrino continuano il loro percorso accanto alle posizioni del sindaco.

Arriva la decisione ufficiale di Fratelli d’Italia

Rimaneva quindi da capire cosa avesse fatto Fratelli d’Italia. In una dichiarazione rilasciata poco tempo fa alla nostra testata il segretario locale del partito Michele De Bonis, ci aveva affermato che durante il congresso comunale svoltosi nelle scorse settimane il suo partito aveva chiesto al sindaco un deciso rilancio del centro destra. A quanto pare per i Meloniani nulla è stato fatto in questa direzione. E infatti nella mattinata di lunedì 23 giugno la segreteria provinciale ha diffuso un comunicato dove si afferma ufficialmente che FdI ritirava i suoi rappresentanti in giunta e che il gruppo consiliare sarebbe transitato all’opposizione. Nella tarda mattinata con una sua nota l’assessore Giusi Piccione ha rimesso il mandato. Nella seduta del consiglio comunale con due interventi distinti ma dello stesso tenore, i consiglieri Lele Pugliese e Giancarlo Bonomo hanno motivato il passaggio all’opposizione del loro gruppo in perfetto accordo, hanno detto entrambi, con le posizioni del partito. Nessuna notizia sulla decisione dell’altro assessore in quota FdI, Ignazio Bilardello.

“Ognuno è libero di prendere, assumendosene le relative responsabilità, le decisioni che ritiene più opportune – ci ha detto il segretario De Bonis in relazione alla posizione dell’assessore Bilardello-. Tuttavia la decisione presa dal congresso ha avuto un seguito nelle sedi istituzionali”.