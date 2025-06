Marsala, Bilardello: “Rimango in Giunta, Fdi mi ha isolato” e anticipa alcuni eventi estivi

Ignazio Bilardello, assessore al comune di Marsala espressione del partito Fratelli d’Italia.

Avvocato è inevitabile che questa nostra intervista inizi sulla situazione politica che ha caratterizzato l’Amministrazione e la vita politica locale nelle ultime settimane, tra avvicendamenti in giunta e cambi di posizione all’interno del Consiglio comunale.

“Capisco e non è mia intenzione di sottrarmi a nessun chiarimento. Sono e rimango organico al mio partito. Tuttavia non mi riconosco nelle scelte politiche operate da una parte del gruppo dirigente locale e provinciale in merito all’improvvisa decisione e a pochi mesi dalla conclusione del mandato dell’amministrazione. Il mio partito ha sostenuto in aula consiliare e nella società le scelte di questa amministrazione. Poi a seguito di un congresso fantasma ha preso la strada che è sotto gli occhi di tutti. Ricordo che Fdi ha sempre condiviso le scelte amministrative con il voto in Aula Consiliare e con il sostegno dato ai propri rappresentanti in giunta. Per quanto mi riguarda poi è cominciato una sorta di isolamento nei miei confronti”.

Ma non è stato il congresso del suo partito a dare mandato al gruppo dirigente di indirizzarsi verso questa decisione?

“E’ stata una decisione presa da una parte del gruppo dirigente capitanato dai vertici provinciali. Al congresso locale hanno partecipato poche persone e da quello che ne so pochissimi iscritti. Io faccio parte del direttivo non sono stato neppure invitato alle riunioni in vista del congresso neppure al congresso stesso. Rimango nel partito e continuo il mio dialogo con alcuni dirigenti e con il deputato regionale in carica, l’onorevole Bica. Io però sto facendo il lavoro amministrativo per la città e per quanto mi riguarda continuerò la mia battaglia all’interno di Fratelli d’Italia”.

Per quanto attiene il lavoro relativamente alle sue deleghe in giunta ci può anticipare qualcosa in vista dell’estate marsalese?

“Inizieremo con il concerto di Michele Zarrillo, poi si esibiranno a Marsala Ermal Meta e anche gli Zero Assoluto oltre ad altri artisti di diversa espressione musicale. Saremo presenti e a sostegno delle iniziative delle varie feste delle borgate marsalesi così come abbiamo fatto da tradizione. Ci sarà il Cinema sotto Stelle e diverse altre iniziative”.

Tra le sue deleghe anche quelle relative allo sport.

“E’ stato un anno di successi per diverse discipline, dal volley femminile al Fustal. Il comune di Marsala continuerà assicurando la funzionalità dei diversi impianti, a stare vicino alle varie società. Ho seguito la

composizione del nuovo gruppo dirigente del Marsala calcio. Sappiamo tutti quanto questa società stia a

cuore ai marsalesi. Noi faremo la nostra parte in attesa di capire come esordiranno i nuovi responsabili”.