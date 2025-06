Truffa un uomo di Sabaudia tramite vendita online, denunciato trapanese

Un 49 anni originario della provincia di Trapani è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Sabaudia, in provincia di Latina, per il reato di truffa. Il 49enne, già noto alle forze di polizia, è accusato di aver ingannato un 40enne di Sabaudia tramite un’inserzione online per la vendita di un motore per furgone. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il malcapitato aveva trovato l’inserzione pubblicitaria su un noto marketplace online. L’offerta, apparentemente vantaggiosa, proponeva un motore per furgone a un prezzo molto competitivo. Dopo aver avviato la contrattazione, l’uomo aveva accettato di procedere con l’acquisto inviando 800 euro tramite bonifico bancario come pagamento anticipato. Tuttavia, nonostante il pagamento, il motore non è mai arrivato, e il venditore ha interrotto ogni comunicazione con l’acquirente.

A seguito della querela presentata dal malcapitato, i Carabinieri hanno avviato un’indagine approfondita. Gli investigatori sono riusciti, tramite una serie di accertamenti mirati, a identificare l’autore accusato di aver tratto in inganno la vittima ed ora dovrà rispondere delle sue azioni in sede legale. Il truffatore ha ingannato l’acquirente con l’intento di ottenere denaro in modo illecito, violando la fiducia dell’altra persona. Nonostante la denuncia e il lavoro investigativo svolto dai Carabinieri, la refurtiva non è stata recuperata. Il 49enne è stato deferito in stato di libertà, e l’inchiesta continua per verificare la presenza di altre possibili vittime.