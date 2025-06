Street Food, spettacoli e fuochi: Marsala brilla dopo anni di penombra

Marsala ha vissuto uno dei suoi momenti più felici degli ultimi anni grazie alle celebrazioni in onore del patrono San Giovanni Battista. Dal 21 al 24 giugno, la città si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, regalando a cittadini e visitatori quattro giorni di festa all’insegna della tradizione, del gusto e dello spettacolo. Protagonista assoluto, lo Street Food Festival che ha animato Piazza della Vittoria e Porta Nuova: un itinerario del gusto con eccellenze siciliane proposte da produttori e commercianti inseriti in un tour enogastronomico che attraversa l’intera isola. I profumi e i sapori della Sicilia hanno fatto da cornice a un evento che ha saputo valorizzare la cultura locale e il piacere della convivialità.

Al centro della piazza, un grande palco ha ospitato ogni sera spettacoli diversi: dal cabaret agli show musicali vintage, culminando con l’attesissima manifestazione dei Paninari, gruppo nato a Marsala grazie ad alcuni amici che hanno voluto celebrare il meglio degli anni ’70, ’80 e ’90, coinvolgendo il pubblico in un tuffo nella memoria collettiva di quegli anni magici. Il gran finale si è tenuto la sera del 24 giugno, giorno dedicato al Santo Patrono, con i tradizionali Giochi Pirotecnici. Tre maestri fuochisti si sono sfidati in una spettacolare gara per conquistare il titolo di Campione del Fuoco, illuminando il cielo di Marsala con colori ed emozioni. L’investimento dell’Amministrazione Comunale in questa manifestazione si è rivelato un successo sotto ogni punto di vista, portando in città migliaia di persone e contribuendo a rafforzare il senso di comunità. Un’iniziativa che ha coniugato tradizione, promozione del territorio e intrattenimento, dimostrando quanto sia importante valorizzare il patrimonio culturale locale.