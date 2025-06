Marsala: gara di giochi pirotecnici per San Giovanni

La tanto partecipata manifestazione tenutasi in Piazza della Vittoria, a Marsala, da sabato scorso è stata un crescendo di apprezzamenti. Una Festa, quella del Compatrono della Città, che stasera si chiude con i tradizionali Giochi Pirotecnici. Ma c’è una novità quest’anno: a partire dalle 22:45, tre fuochisti si sfideranno per conquisterà il titolo di “Campione del Fuoco”. Una commissione valuterà la spettacolarità dei giochi e designerà il vincitore. A Porta Nuova continuerà lo Street Food e tanta musica, per un’altra intensa serata da vivere assieme.