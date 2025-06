Grande successo per la festa dei Paninari: “Marsala siamo noi”. VIDEO

Sabato sera Marsala si è vestita di festa grazie al gruppo I Paninari che ha letteralmente riportato in piazza (Porta Nuova) lo spirito ruggente degli anni ’80. La risposta delle persone è stata meravigliosa ed è stato commovente vedere tanta gente insieme dopo tanto tempo con tanta voglia di divertirsi e vivere, senza pensieri e senza paure. Marsala, parliamoci chiaro, è stata teatro, solo nell’ultimo anno, di svariati fatti di cronaca, e la sicurezza è per forza di cose diventato un tema centrale nel dibattito pubblico e politico, purtroppo. Sabato sera, non sembrava neanche Marsala, volendo esagerare, ma fino a un certo punto, perché l’iperbole è necessaria per far passare il messaggio. Marsala deve essere quella, nella sua veste migliore, con tanta gioia negli occhi e voglia di vita, pronta a far festa, senza paura e in piena sicurezza.

servizio a cura di Marco Messineo

Una serata bellissima, incantevole, ma deve diventare normale, c’è poco da ricamarci sopra – Onore al gruppo dei Forever Young Wild Boys dei Paninari che sono riusciti a mettere insieme 3000 persone. La musica unisce si sa, ma bisogna anche saper organizzare un evento. Marsala ha risposto come meglio non poteva. Adesso, bisogna ri/cominciare da qui e che la voglia di vita diventi contagiosa e il Comune, che ha promosso l’iniziativa non smetta di aiutare gli operatori culturali, perché detto brutalmente: “Così si fa girare l’economia”, sembra scontato, ma non lo è – chiamatelo come volete – ma l’intrattenimento, l’evento in se, fa “svoltare” le cose, se poi ci aggiungi cuore e passione come i nostri hanno fatto, i risultati non possono che essere straordinari. Lo so, mi ripeto, che da questo esempio siano, diventino di normale amministrazione, vorrà dire che come comunità avremmo finalmente compiuto quello step necessario, che in fondo, per tutto il bello che abbiamo… ce lo meritamo: “Marsala siamo noi”.

[ Marco Messineo ]