Il ricordo del dottor Gioacchino Lamia: una serata di memoria

Presso la sala conferenze dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani, si è tenuta una toccante cerimonia in ricordo del dottor Gioacchino Lamia, medico anestesista rianimatore in servizio presso l’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, scomparso prematuramente il 3 luglio 2020 a causa di un improvviso malore. Professionista stimato, esempio di dedizione e umanità, il Dott. Lamia ha lasciato un segno profondo nei cuori dei colleghi, dei pazienti e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Per onorarne la memoria e trasmettere alle nuove generazioni i valori che ne hanno contraddistinto l’operato, la signora Rosalba Abate, vedova del dottore, e il figlio Antonino hanno promosso l’istituzione di una targa commemorativa e di una borsa di studio, simboli tangibili di un’eredità umana e professionale preziosa e duratura.

Nel corso della serata, alla presenza di numerosi parenti, amici e colleghi visibilmente commossi, è stata consegnata la Borsa di Studio “Dott. Gioacchino Lamia” alla dottoressa Elga Adriana Cipolla, giovane e brillante neolaureata in Medicina presso l’Università degli Studi di Palermo, distintasi per l’eccellenza accademica e l’impegno professionale. L’iniziativa, accolta con profonda partecipazione dalla comunità medica, ha rappresentato non solo un momento di memoria condivisa, ma anche un messaggio di speranza e continuità: l’esempio del Dott. Lamia continuerà a vivere attraverso il cammino di chi, come la Dott.ssa Cipolla, si appresta a servire la professione medica con passione, rigore e umanità. L’Ordine dei Medici di Trapani esprime sincera gratitudine alla famiglia Lamia per l’alto gesto di generosità e per aver reso possibile una serata così intensa e significativa, che ha saputo trasformare il dolore della perdita in impegno verso il futuro e in testimonianza viva di valori autentici.