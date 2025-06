Trapani, dopo una serie di controlli denunciate sette persone

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno eseguito dei servizi straordinari finalizzati a incrementare i controlli alla circolazione stradale, nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il comitato provinciale sull’ordine e sicurezza pubblica tenutosi con il Prefetto di Trapani.

I militari dell’Arma, durante i posti di blocco dislocati in varie parti delle città, hanno denunciato: 5 persone (4 uomini ed 1 donna) poiché trovati con al seguito coltelli e/o oggetti atti ad offendere;

un 18enne ed una 52enne per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Una particolare attenzione è stata rivolta a Piazzale Ilio dove era in corso di svolgimento il quadrangolare di pallanuoto “Trinacria Cup”: sono stati segnalati alla Prefettura di Trapani 7 giovani trovati in possesso di stupefacenti per uso personale e sono state elevate sanzioni amministrative a 3 parcheggiatori abusivi.