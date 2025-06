Trapani: morto l’ex consigliere comunale e assessore Peppe Carpinteri

E’ morto a Trapani l’ex consigliere comunale dell’Udc, provinciale Peppe Carpinteri, che nella sua vita politica e amministrativa ha rivestito anche la carica di assessore. A darne l’annuncio è il figlio, l’attuale consigliere Giovanni Carpinteri: “Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa di mio padre, un uomo che ha dedicato la sua vita alla politica e al bene della nostra città. Non è semplice trovare le parole per descrivere ciò che rappresentava per noi e per chi lo ha conosciuto: un punto di riferimento, un esempio di integrità, forza, passione civile e amore per la propria terra. La sua eredità vive nelle tante battaglie affrontate con coraggio e nelle persone che ha saputo ascoltare e rappresentare con onestà. Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza”.

Le visite si terranno oggi, venerdì 20 giugno, presso l’obitorio dell’ospedale Sant’Antonio Abate dalle 16 alle 18. I funerali si svolgeranno domani, sabato 21 giugno alle ore 12 nella Cattedrale di San Lorenzo, a Trapani.

“La scomparsa di Peppe Carpinteri mi addolora profondamente. Per me non è venuto a mancare non solo un amico vero, leale e generoso, ma anche un politico arguto, capace di leggere i bisogni del territorio e di dare risposte concrete. Abbiamo fatto politica insieme per vent’anni. È stato al mio fianco come assessore alla Provincia e in tutto quel lungo percorso ho sempre potuto contare sulla sua serietà, sul suo equilibrio e su una passione autentica per la cosa pubblica. Peppe amava la sua terra e si è sempre speso per il bene della comunità, con grande umanità e senso di responsabilità. Un pensiero affettuoso alla moglie Maria e ai figli Giovanni e Laura: il mio più sincero abbraccio a tutti voi in questo momento di immenso dolore. Il suo ricordo, e il suo esempio, resterà vivo in tutti noi“, così in una nota l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Mimmo Turano.