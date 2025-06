Trapani, morto Luigi Bruno, perno di ‘Salviamo la Colombaia’

E’ venuto a mancare nella sua città natale, Trapani, Luigi Bruno, divulgatore scientifico e scrittore che ha dedicato la sua vita allo studio della biodiversità nelle coste trapanesi e ai molluschi marini. Era presidente dell’associazione “Salviamo la Colombaia” nata per porsi in prima linea nella battaglia per la salvaguardia della storica torre, uno dei simboli della Città. La sua perdita ha riscosso un’eco mediatica tra la comunità scientifica locale e non. I funerali saranno celebrati domani, giovedì 19 giugno, alle ore 12:00 presso la parrocchia San Michele a Casa Santa Erice.