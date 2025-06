Campobello: un uomo trovato morto in uno stabile in ristrutturazione

A Campobello di Mazara una macabra scoperta in queste ore: un uomo di nazionalità ancora incerta è stato trovato morto in uno stabile in fase di ristrutturazione ubicato in contrada Birribaida. Le Forze Armate stanno indagando per capire le cause del decesso. Al momento si sa che il cantiere è recintato con lastre e sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per entrare più facilmente nell’area. Adesso bisognerà ricostruire le cause del decesso: perchè l’uomo si trovava lì? Se fosse stato del posto qualcuno avrebbe diramato una ricerca. Si tratta di uno straniero? Tante ancora le domande e purtroppo le risposte aperte.