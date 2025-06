Trapani: un marinaio inglese muore investito di fronte al Porto

Un marinaio inglese di 30 anni è morto mentre si trovava a Trapani. La scorsa notte, tra mercoledì e giovedì, nei pressi del molo Ronciglio del Porto, l’uomo – che era imbarcato su un rimorchiatore – è stato investito da un’auto. Apparso subito grave, è stato soccorso dal 118 ma è deceduto all’ospedale Sant’Antonio Abate dove è arrivato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, il marinaio stava facendo rientro a bordo quando è stato travolto da un’auto in transito che si è fermata e l’automobilista a bordo ha prestato subito soccorso. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio dei carabinieri. La zona, per il vero, è poco illuminata e questo ha potuto incidere sulla scarsa visibilità del conducente.