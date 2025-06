Tragica vacanza a Marsala per una famiglia di Vittoria: bimba di tre anni muore per arresto cardiocircolatorio

Doveva essere una serena vacanza in famiglia, si è trasformata in una tragedia. Una bambina di 3 anni, Diletta Biundo, è morta per arresto cardiocircolatorio a Marsala, dove si trovava in vacanza con i genitori, originari di Vittoria. La piccola ha accusato il malore all’improvviso, mentre si trovava con la mamma e il papà in albergo. Immediatamente è stato contattato il 118, che ha raggiunto la famiglia tempestivamente con un’ambulanza medicalizzata che l’ha trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Purtroppo, però, per la bambina non c’è stato nulla da fare e i medici hanno dovuto costatarne il decesso per arresto cardiocircolatorio. Dalle notizie fin qui filtrate pare che la piccola Diletta soffrisse di epilessia.

Una vicenda che ha destato grande commozione tra il personale medico del nosocomio lilibetano e nella comunità di Vittoria, dove si svolgeranno i funerali della bimba nella giornata di giovedì alle 16, presso la chiesa del Santissimo Rosario.