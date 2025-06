Sversano rifiuti speciali in area abusiva, due denunce a Misiliscemi

Reato ambientale a Misiliscemi. I Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermo del Distaccamento CITES di Trapani hanno denunciato due uomini di 36 e 64 anni per gestione e trasporto non autorizzato di rifiuti speciali e realizzazione di discarica non autorizzata. I militari, impegnati in un servizio di prevenzione di reati ambientali all’interno di un’area naturale protetta, notavano un autocarro carico di rifiuti che percorreva una strada interpoderale e, dopo averlo seguito, lo bloccavano mentre era intento a scaricarli in un’area recintata in località Pietretagliate che, si è scoperto, era stata adibita a discarica abusiva. Dai successivi accertamenti si è giunti all’identificazione del 64enne che illecitamente gestiva la discarica abusiva. La discarica e il mezzo utilizzato sono stati sottoposti a sequestro.