Manca l’acqua a Trapani, l’ombra dei disagi in estate

Disagi idrici nel trapanese. La distribuzione dell’acqua nella giornata odierna non potrà essere effettuata a causa del mancato raggiungimento dei livelli minimi necessari ai serbatoi. L’acqua proveniente da Montescuro – come fa sapere il Comune di Trapani – attualmente fornita in via sostitutiva da Siciliacque, si è rivelata purtroppo insufficiente a coprire il fabbisogno del territorio. Inoltre, si rimane in attesa di sviluppi legati alla riparazione dell’impianto di Bresciana, attualmente in corso. La distribuzione, attesa la programmata turnazione e dunque predisposizione delle manovre per il centro storico, potrebbe riprendere in serata o nella giornata di domani.

C’è da ricordare che l’ordinanza comunale attualmente in vigore espressamente vieta in caso emergenziale ogni uso non essenziale dell’acqua, come l’irrigazione di giardini, il lavaggio di veicoli e l’utilizzo per scopi non domestici. Il Comune di Trapani raccomanda pertanto a tutti i cittadini di evitare ogni forma di spreco, utilizzando l’acqua esclusivamente per usi primari, per contribuire a una gestione più sostenibile della risorsa disponibile.