“Turisti per cosa?”, iniziativa di Sicindustria con gli operatori del settore a confronto

Torna anche quest’anno “Turisti per cosa?”, l’appuntamento annuale con l’approfondimento sul movimento turistico in provincia di Trapani. L’iniziativa, giunta alla sua XVII edizione, si terrà, venerdì 4 aprile alle 16.30 Sala Convegni “Gregory Bongiorno” Sicindustria Trapani in via Mafalda di Savoia, 26, Trapani. Il convegno – organizzato da Trapani Welcome, in collaborazione con il Lions Club locale e Federalberghi, ha l’obiettivo di fare il punto sulla situazione chiamando a confronto operatori, amministratori pubblici e rappresentanti delle categorie interessate, saranno presentati i dati dei flussi turistici del 2024 in provincia di Trapani. Durante il convegno sarà consegnato il premio Mulino d’argento “turismo 2025”. Promosso dal Lions Club Trapani.

PROGRAMMA:

Saluti

FILIPPO AMODEO

Vice presidente vicario Sicindustria Trapani

Introduce e modera

PAOLO SALERNO

Trapani Welcome e presidente Lions Club Trapani

Interventi

EMMA TAVERI

Founder e CEO, Destination Makers società benefit | Coordinatrice

Destinazioni, Comitato Scientifico BTO Firenze

ANTONIO MARINO

Presidente provinciale Federalberghi Trapani

SALVATORE OMBRA

Presidente Airgest

sono previsti interventi programmati di Amministratori pubblici locali

e rappresentanti del settore turistico alberghiero e dei servizi