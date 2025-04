Nuovo dirigente alla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Trapani

Si è insediato il nuovo incarico di Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Trapani, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Giuseppe Maria Emiddio, 58 anni. Lungo ed articolato il suo percorso professionale: dottor Emiddio è entrato a far parte della Polizia di Stato nel 1994 con la qualifica di Ispettore ed assegnato alla Sezione Rapine della Squadra Mobile di Catania. Successivamente, nel 1999, ha fatto accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, vincendo il concorso e frequentando il 90° Corso di Formazione. Assegnato, nell’anno 2000, al Commissariato di P.S. di Nicosia (EN), quale dirigente, in un contesto territoriale notoriamente problematico, permane in quella sede sino al 2003.

Il dr. Emiddio viene, dunque, trasferito alla Questura di Catania ove rimane sino al 2020, ricoprendo, dapprima, il ruolo di funzionario addetto all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, successivamente quello di dirigente di diversi Commissariati sezionali del capoluogo etneo, di talune Sezioni della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione ed infine quello di dirigente del Commissariato di P.S. di Adrano. Nel 2020 viene trasferito a Catanzaro con il prestigioso incarico di Capo della Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia. Disimpegna il suddetto incarico fino al 2022, anno in cui assume la dirigenza della Sezione Operativa D.I.A. di Trapani. Dopo due anni, il dottor Emiddio andrà quindi a ricoprire il ruolo di dirigente della Sezione Operativa D.I.A. di Catania sino al gennaio 2025, momento in cui il Consiglio di Amministrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza lo promuove alla qualifica di Primo Dirigente. Al funzionario, per il nuovo incarico, sono rivolti gli auguri di buon lavoro da parte del Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore e di tutti i colleghi.