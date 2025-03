Tutto pronto per la Giornata della Memoria Trapanese in ricordo delle vittime di guerra

L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, sezione provinciale di Trapani, in collaborazione con il Comune di Trapani, annuncia la celebrazione della consueta Giornata della Memoria Trapanese, che quest’anno avrà luogo il 6 e 7 aprile 2025. Un calendario ricco di eventi che si terranno in queste due giornate, per ricordare e onorare le vittime civili dei tragici bombardamenti che colpirono la città di Trapani tra il 1940 e il 1943.

Di seguito, il programma completo delle iniziative:

DOMENICA 6 APRILE – Apertura delle celebrazioni in memoria delle Vittime Civili di Guerra Trapanesi

Ore 15.15 – Campanile di S. Domenico “82 RINTOCCHI PER LA PACE” in ricordo delle vittime di Trapani durante i bombardamenti. Il 6 aprile 1943, alle ore 15.15, si verificò l’evento più tragico, con centinaia di morti e distruzioni.

Ore 16.30 – da Palazzo Cavarretta al chiostro S. Domenico Sfilata dei TAMBURINI TRAPANESI “TRINACRIA”

Ore 17.30 – Complesso Monumentale di S. Domenico Presentazione del libro “UN SOGNO DIVENTATO REALTÀ” . Il volume racconta la realizzazione del Monumento alle Vittime Civili di guerra trapanesi. Verranno condivise le storie di alcune delle vittime, così come il lungo processo di ricerca dei loro nomi. Interverranno : Giacomo Tranchida (Sindaco della Città di Trapani) On. Avv. Stefano Pellegrino (Capogruppo FI all’ARS) Giovanni Barbiera (Presidente ANVCG Trapani) Dott. Renato Colosi (Presidente ANVCG Sicilia) Cav. Nicolas Marzolino (Consigliere Nazionale ANVCG) Claudio Maltese (Vice-Presidente ANVCG Trapani) Ospite : I.C.S. “G. Pascoli-A. De Stefano” sezione musicale di Erice Modera : Ornella Fulco (Giornalista)



LUNEDÌ 7 APRILE 2025 – Solenne Commemorazione delle Vittime Civili di Guerra Trapanesi

Ore 10.30 – da via S. Michele – davanti l’Istituto “Calvino” “MARCIA DELLA MEMORIA” con la partecipazione dei TAMBURI UNIONE MAESTRANZE , delle autorità, degli alunni delle scuole, delle associazioni e dei cittadini. Un cammino di ricordo e riflessione che attraversa la città.

Ore 10.45 – Monumento alle Vittime Civili di guerra trapanesi – via XXX Gennaio CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE : Alza bandiera, deposizione della corona, un minuto di silenzio, racconto del bombardamento, preghiera e interventi delle autorità. Sarà anche letto un MESSAGGIO PER LA PACE . Partecipazione straordinaria della Fanfare del 6° Reg. dei Bersaglieri di Trapani



Questa GIORNATA DELLA MEMORIA TRAPANESE rappresenta un momento importante per rendere omaggio alle vittime dei bombardamenti e promuovere il ricordo di quei tragici eventi che hanno segnato la città di Trapani. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa e a contribuire a mantenere viva la memoria collettiva.