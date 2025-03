Danilo Faro Palazzolo sostituisce Croce alla guida dell’Asp di Trapani

Il Direttore amministrativo Danilo Faro Palazzolo, si è insediato questa mattina quale “sostituto del Direttore generale” dell’ASP Trapani dopo la sospensione di Ferdinando Croce alla guida dell’azienda sanitaria per la vicenda dei ritardi nei referti degli esami istologici. Lo scorso 25 settembre infatti il Direttore generale lo aveva delegato, ai sensi del Decreto Legislativo n.502/1992, “alle funzioni di Legale rappresentante dell’azienda in caso di assenza o impedimento”. Palazzolo, dal 9 settembre 2024 direttore amministrativo aziendale, è un dirigente di lungo corso dell’Asp Trapani, dove ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di Direttore dell’UOC Servizi di Staff e dell’UOC Risorse Umane. In passato ha anche guidato la Direzione amministrativa dell’ASP di Caltanissetta.