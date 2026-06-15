Il trapanese Nino Barone vince il primo premio al Concorso “Ignazio Buttitta”

Importante riconoscimento per l’autore e operatore culturale trapanese Nino Barone, che si è aggiudicato il Primo Premio nella sezione “Saggistica e Tradizioni” della XXVII edizione del Concorso Arte e Cultura Siciliana “Ignazio Buttitta”, promosso dal Centro Artistico Culturale Editoriale “Renato Guttuso” di Favara. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato all’opera “Camurria – Parole che raccontano la Sicilia di tutti i giorni”, un lavoro che valorizza il patrimonio linguistico e antropologico dell’Isola attraverso termini, espressioni e modi di dire che fanno parte della quotidianità dei siciliani.

La comunicazione ufficiale è giunta nei giorni scorsi a firma della presidente Lina Urso Gucciardino, che ha informato l’autore dell’assegnazione del primo posto. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 27 giugno 2026 alle ore 20.00 presso il Teatro Panoramico dei Templi. Per Nino Barone si tratta di un ulteriore attestato di stima che premia un percorso culturale da anni orientato alla tutela della memoria popolare, delle tradizioni siciliane e della lingua del territorio. Attraverso libri, rassegne letterarie, attività divulgative e studi di carattere antropologico, Barone ha infatti dedicato gran parte del proprio impegno alla valorizzazione dell’identità siciliana nelle sue molteplici espressioni.

“Ricevere un premio intitolato a Ignazio Buttitta rappresenta motivo di grande soddisfazione e orgoglio – commenta Barone – perché significa vedere riconosciuto un lavoro che nasce dall’amore per la Sicilia, per la sua lingua e per quelle parole che, ancora oggi, raccontano la nostra storia e il nostro modo di essere”. Il premio conferma l’interesse che il mondo culturale continua a riservare ai temi dell’identità, della memoria e delle tradizioni popolari, ambiti nei quali l’autore trapanese si è distinto nel corso degli anni attraverso una costante attività di ricerca e divulgazione.