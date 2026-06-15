A Valderice concluso il Torneo TPRA Memorial Giusy Monaco

Il Circolo Tennis di Valderice ha ospitato nelle scorse settimane il Torneo TPRA “Road to Torino 2026 – Memorial Giusy Monaco”, giunto quest’anno al terzo anniversario dalla scomparsa della tennista alla cui memoria è dedicata la manifestazione. L’evento ha rappresentato non soltanto un importante appuntamento sportivo, ma anche un momento di ricordo, amicizia e condivisione dei valori che da sempre caratterizzano la nostra comunità sportiva. Atleti, amici e appassionati hanno preso parte alle diverse competizioni in un clima di sana competizione, rispetto reciproco e autentico spirito sportivo.

Risultati

Entry Level Singolare Femminile

Vincitrice: Scalia Ninni

Finalista: Caronia Valeria

Risultato finale: 9-6

Expert Level Singolare Femminile

Vincitrice: Taranto Giovanna

Finalista: Paternostro Raffaella

Risultato finale: 9-5

Expert Level Singolare Maschile

Vincitore: Agoglitta Filippo

Finalista: Carrese Mario

Risultato finale: 9-6

Expert Level Doppio Femminile

Vincitrici: Maltese Annamaria/Caronia Valeria

Finaliste: Oggero Manuela/Taranto Giovanna

Risultato finale: 9-3

Expert Level Doppio Misto

Vincitori: Grispo Ornella/Agoglitta Filippo

Finalisti: Caronia Valeria/Vultaggio Michele

Risultato finale: 9-4

Le finali hanno regalato incontri di alto livello tecnico ed emotivo. Particolarmente apprezzato è stato il clima di amicizia che ha accompagnato ogni fase del torneo, nel pieno rispetto dei valori dello sport e del ricordo che questa manifestazione intende custodire. “Anche quest’anno il Memorial Giusy Monaco ha rappresentato molto più di un semplice torneo – affermano dal direttivo del Circolo Tennis Valderice -. Per il Circolo è un appuntamento che unisce sport, amicizia e memoria, permettendoci di ricordare la nostra amica Giusy, persona che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di quanti l’hanno conosciuta. Vedere gli atleti scendere in campo con entusiasmo, rispetto e spirito di condivisione è il modo migliore per onorarne il ricordo. Ringraziamo tutti i partecipanti, i soci e coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, confermando ancora una volta quanto il tennis possa essere uno straordinario strumento di aggregazione e di crescita umana oltre che sportiva“.