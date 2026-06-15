Mazara: collaudata la nuova rete idrica del quartiere San Francesco￼

Dopo anni di disagi, approvvigionamenti alternativi e rifornimenti tramite autobotte, per il quartiere San Francesco si apre finalmente una nuova fase. Il Comune di Mazara del Vallo ha infatti annunciato il completamento e il collaudo della nuova rete idrica realizzata in zona, dichiarando l’infrastruttura pronta per entrare definitivamente in funzione. L’intervento ha interessato in particolare via Bambino, piazza San Francesco e le traverse adiacenti, tra i punti della città che negli ultimi anni hanno maggiormente sofferto le criticità legate alla distribuzione dell’acqua potabile.

La nuova rete idrica è pronta

Le operazioni di collaudo della nuova condotta si sono concluse positivamente lo scorso 4 giugno, consentendo agli uffici comunali di avviare la fase finale del progetto. Con un avviso firmato dalla dirigente del III Settore Irene Licari – appena insediatasi – e dal responsabile del Servizio Idrico Integrato Piero Passalacqua, il Comune invita ora tutti i proprietari e gli utenti delle abitazioni interessate a presentare nel più breve tempo possibile la domanda per il rifacimento della presa idrica e il conseguente allacciamento alla nuova rete. Un passaggio indispensabile per consentire il collegamento delle singole utenze alla nuova infrastruttura e beneficiare così del servizio attraverso la rete appena realizzata.

Stop alle autobotti entro 30 giorni

L’avviso contiene anche una scadenza ben precisa, ovvero che dopo 30 giorni dalla pubblicazione, l’amministrazione comunale interromperà infatti il servizio di approvvigionamento idrico mediante autobotte nelle strade interessate dall’intervento, ritenendo ormai pienamente operativa la nuova rete. Per i residenti si tratta quindi di un invito a non perdere tempo per completare rapidamente le procedure necessarie per l’allacciamento. L’opera rientra nel programma di manutenzione e ammodernamento della rete idrica cittadina avviato dal Comune per ridurre le perdite, migliorare l’efficienza del servizio e limitare i disservizi che negli anni hanno interessato diverse zone della città. E anche la determinazione dirigenziale che ha finanziato gli interventi evidenzia come l’obiettivo sia quello di mantenere efficiente la rete idrica e migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini. I lavori fanno parte di un progetto più ampio di manutenzione ordinaria della rete idrica comunale per il 2026, finanziato per un importo complessivo di 154 mila euro.

Un investimento da 154 mila euro per migliorare il servizio

L’intervento è stato affidato alla società Voti Group Srl, risultata aggiudicataria della procedura di affidamento promossa dal Comune. Per il quartiere San Francesco il risultato rappresenta un passaggio particolarmente significativo, perché l’entrata in funzione della nuova condotta dovrebbe consentire una distribuzione più efficiente dell’acqua, riducendo il ricorso alle soluzioni emergenziali. La palla adesso passa ai cittadini, chiamati a presentare le richieste di allacciamento presso il Servizio Idrico Integrato del Comune. Gli uffici resteranno a disposizione per fornire informazioni e modulistica necessaria nei consueti orari di apertura al pubblico. Con la conclusione dei collaudi e l’avvio della nuova rete, il quartiere si prepara così ad archiviare una delle criticità più sofferte, puntando finalmente su un servizio idrico stabile e strutturato.