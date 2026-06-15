Campionati Atletica Leggera: pioggia di medaglie per la mazarese “Mimì Rodolico”

Diciannove medaglie, sette titoli italiani e una presenza sempre più autorevole nel panorama paralimpico nazionale. La ASD Paralimpica “Mimì Rodolico” è tornata da Abano Terme (PD) con un bottino che va ben oltre i numeri e che conferma ancora una volta il valore di una realtà sportiva diventata uno dei simboli dell’inclusione e dell’eccellenza sportiva a Mazara del Vallo. La società è stata tra le protagoniste dei Campionati Italiani Promozionali FISDIR di Atletica Leggera, disputati il 30 e 31 maggio nella cittadina veneta.

L’evento

La manifestazione ha riunito 33 società provenienti da tutta Italia e oltre 300 atleti impegnati nelle diverse discipline dell’atletica leggera. La delegazione della “Mimì Rodolico”, con 17 atleti, ha conquistato complessivamente 19 medaglie: 7 ori, 9 argenti e 3 bronzi. Un risultato che testimonia il lavoro svolto quotidianamente dagli atleti, dai tecnici e dalle famiglie e che permette alla società mazarese di confermarsi tra le più competitive del movimento paralimpico italiano. Dietro le medaglie, però, c’è molto di più. C’è il percorso di ragazzi e ragazze che attraverso lo sport trovano occasioni di crescita personale, autonomia e socializzazione. C’è il lavoro silenzioso di chi ogni giorno trasforma l’attività sportiva in uno strumento di inclusione e partecipazione.

Grandi risultati per gli atleti

“Questi risultati – ha spiegato il presidente della società, Gaspare Majelli – rappresentano per noi motivo di grande orgoglio. Non sono soltanto medaglie, ma il segno concreto di un lavoro quotidiano fatto di dedizione, passione e attenzione alla persona. La nostra associazione continua a crescere grazie all’impegno degli atleti, delle famiglie e di tutto lo staff”. “In pista – gli ha fatto eco il tecnico, prof. Baldo Sinacori – abbiamo visto non solo prestazioni di alto livello, ma soprattutto una straordinaria maturazione dei ragazzi. Ognuno ha affrontato la competizione con consapevolezza e determinazione, superando limiti personali e dimostrando quanto lo sport possa essere uno straordinario strumento di inclusione, crescita e autonomia”. Per la “Mimì Rodolico” si tratta dell’ennesima conferma di una tradizione ormai consolidata. Negli anni la società ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nelle discipline paralimpiche, conquistando risultati di prestigio a livello regionale e nazionale e contribuendo alla crescita dell’intero movimento sportivo dedicato agli atleti con disabilità intellettivo-relazionali.

Soddisfazione per la Rodolico

A rendere ancora più significativo il risultato ottenuto ad Abano Terme è il livello della competizione: la manifestazione rappresenta uno dei principali appuntamenti del calendario FISDIR e ogni anno consente di misurare lo stato di salute del movimento paralimpico nazionale. Le 19 medaglie conquistate dalla delegazione mazarese rappresentano molto più di un semplice successo sportivo. Sono il riconoscimento di un percorso costruito nel tempo attraverso sacrifici, allenamenti, passione e capacità di fare squadra. E sono anche motivo di orgoglio per l’intera città. Perché dietro ogni medaglia conquistata dagli atleti della “Mimì Rodolico” c’è una storia di impegno, determinazione e riscatto che dimostra come lo sport possa essere uno straordinario strumento di inclusione e crescita personale.