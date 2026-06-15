Marsala: incendio alla Sarco, l’azienda che tratta il vetro e i metalli

Questa notte a Marsala, un incendio di preoccupanti dimensioni si è verificato all’interno della Sarco di contrada Ponte Fiumarella, azienda specializzata nel trattamento e nel recupero di rifiuti di vetro e metalli. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco intorno alle 2 di notte, provenienti dai distaccamenti di Marsala, Mazara del Vallo e Alcamo, supportate da autobotti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e sul posto sono arrivati anche i tecnici dell’Arpa per le verifiche ambientali e i Carabinieri per verificare di che tipo di incendio si tratta, comunque non vi sono persone o strutture confinanti coinvolte. Al momento la vicenda acquisisce una dinamica alquanto inquietante:

il deposito continua a bruciare, all’interno è ammassato anche materiale plastico.