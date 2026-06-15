Trapani, vandali danneggiano le nuove alberature in diverse vie

Sei giovani alberi di Jacaranda mimosifolia abbattuti a poche settimane dalla loro messa a dimora. È questo il bilancio dell’ennesimo episodio di vandalismo che ha colpito il patrimonio pubblico cittadino, questa volta lungo il viale dei Grandi Eventi, dove sono in corso gli interventi del progetto “Trapani Green”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente. A denunciare l’accaduto è stato il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che ha espresso amarezza per quanto avvenuto.

Gli atti vandalici contro Trapani Green

“Apprendo con rammarico di atti vandalici che hanno danneggiato le giovani alberature in viale dei Grandi Eventi, nell’ambito del progetto Trapani Green finanziato dal Ministero dell’Ambiente”, ha dichiarato il primo cittadino. Le sei piante distrutte, alte circa due metri, erano state piantate appena due settimane fa con l’obiettivo di riqualificare l’area e renderla più accogliente e vivibile. L’episodio colpisce uno degli interventi simbolo della strategia ambientale dell’amministrazione comunale. Il progetto “Trapani Green”, del valore complessivo di 490 mila euro, punta infatti a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici attraverso una vasta opera di rinverdimento urbano. Tra le azioni previste figurano la piantumazione di circa 3.000 alberi, la rimozione di superfici asfaltate e cementificate in alcune aree di parcheggio e la trasformazione di marciapiedi e spazi urbani in nuove zone verdi.

L’appello del sindaco

Il programma contempla inoltre la realizzazione di arboreti polifiti in diversi punti della città, tra cui via Mauro Rostagno, via Clio e via De Stefano, con l’obiettivo di incrementare il patrimonio arboreo e migliorare la qualità ambientale del territorio. Di fronte ai danneggiamenti, il sindaco ha rivolto un appello alla cittadinanza affinché contribuisca alla tutela dei beni comuni. “Colpire il verde pubblico significa colpire la comunità intera. Chiedo la collaborazione di tutti i cittadini: Trapani è la nostra casa e difenderla è responsabilità di ognuno di noi”, ha affermato Tranchida.

Sensibilizzazione al rispetto del decoro

Un messaggio che vuole trasformare l’episodio in un’occasione di sensibilizzazione sul rispetto degli spazi pubblici e sull’importanza degli investimenti ambientali. “Gli incivili non avranno la meglio. Continueremo a investire sul verde e sul decoro della città perché questa è la Trapani in cammino che vogliamo”, ha concluso il sindaco. L’Amministrazione comunale proseguirà dunque con il progetto di forestazione urbana, nonostante l’atto vandalico che ha colpito le nuove piantumazioni, confermando l’impegno verso una città più verde, sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici.