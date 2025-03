Rinnovato il sodalizio tra Ceto Macellai e Banda Trapani per la Settimana Santa 2026

L’Associazione Gruppo Sacro “La Sentenza” ETS e l’Associazione Concerto Musicale “Città di Trapani” annunciano la firma di un accordo che consolida un sodalizio artistico di profonda rilevanza per la tradizione trapanese. Presso la sede de “La Sentenza” in Corso Vittorio Emanuele, 137, è stato ufficialmente rinnovato l’incarico alla Banda Musicale “Città di Trapani”, rappresentata dal Presidente Pro Tempore Alessandro Carpitella, per l’accompagnamento musicale dei momenti più significativi della Settimana Santa 2026: la “Scinnuta” del 2026 e la Processione del Venerdì Santo. Questo accordo, siglato ancora prima dello svolgimento della processione del 2025, segna il secondo anno consecutivo di una fruttuosa collaborazione, testimoniando la solidità del legame tra le due associazioni e il comune impegno nel preservare e valorizzare le secolari tradizioni della Settimana Santa trapanese. Entrambe le associazioni, con profondo rispetto per i riti santi, auspicano che questa collaborazione possa contribuire a rendere ancora più solenni e sentite le celebrazioni della Settimana Santa 2026, nel rispetto delle antiche tradizioni.