Avis: “In Provincia di Trapani nel 2024 14.589 sacche di sangue raccolte e oltre 15mila donazioni”

L’assemblea ordinaria dell’Avis provinciale di Trapani, svoltasi sabato 29 marzo a Gibellina presso la sala Orestia, ha visto la partecipazione dei delegati delle 14 Avis comunali trapanesi. Durante l’incontro sono stati discussi i risultati raggiunti e gli obiettivi futuri, e sono stati approvati all’unanimità i bilanci e relazioni secondo gli obblighi statutari e di legge. In apertura dei lavori assembleari, il presidente Francesco Licata ha presentato una mozione, approvata all’unanimità dalla platea, esprimendo solidarietà e vicinanza a tutti i pazienti coinvolti nella grave problematica dei ritardi nell’esito dei referti istologici. Per una associazione di volontariato come Avis, da sempre impegnata affinché a ognuno sia garantita nei modi e nei tempi la giusta assistenza sanitaria, quanto accaduto provoca sdegno, delusione e sconforto. Si auspica, in primo luogo, che gli organi competenti si impegnino concretamente affinché tali gravi inadempienze non si ripetano; in secondo luogo, che vengano accertate le relative responsabilità e che i responsabili subiscano le giuste conseguenze, evitando strumentalizzazioni politiche.

I lavori assembleari sono proseguiti con gli interventi di benvenuto, tra cui il saluto del Sindaco dott. Salvatore Sutera e del presidente Avis Gibellina Vincenzo Capo, che hanno ringraziato per la scelta di Gibellina come sede assembleare. Il tesoriere Avis Sicilia, Giovanni Puglisi, e il vicepresidente Avis Sicilia nonché primario SIMT di Siracusa, dott. Dario Genovese, hanno riconosciuto il contributo fondamentale dell’Avis provinciale di Trapani nel mantenimento di una solida rete associativa. Anche la prof.ssa Giuditta Petrillo, presidente del CESVOP, ha evidenziato il ruolo essenziale del volontariato avisino nelle comunità locali. I risultati in termini di donazioni sono stati notevoli: nel 2024 sono state registrate 14.589 sacche di sangue, 512 donazioni di plasma e 77 di piastrine, per un totale di 15.178 donazioni – un incremento di circa 1.000 sacche rispetto al 2023 – che hanno consentito di garantire l’autosufficienza ematica in provincia e di contribuire a quella regionale. Un plauso per questi dati è stato espresso dal dott. Renato Messina, primario del centro trasfusionale di Trapani, che auspica una continuità nella crescita delle donazioni di sangue e soprattutto di plasma Avis nella provincia.

Inoltre, l’assemblea ha affrontato il tema del coinvolgimento delle nuove generazioni, evidenziato dall’intervento di Miriam Martino, promotrice del gruppo Giovani Avis di Campobello di Mazara e attualmente impegnata nel Servizio Civile Universale per l’Avis provinciale. L’approccio dei giovani alla donazione del sangue è stato anche rimarcato dagli interventi di Giuseppe Caravà (Giovani Avis Campobello), Francesco Monacò (Giovani Avis Valderice) e Adriana Pumilia (Giovani Avis Salemi).

Quest’anno, l’assemblea ha anche svolto la funzione elettiva per il rinnovo delle cariche sociali.

Francesco Licata, che ha guidato l’associazione dal 2017 (con conferma nel 2021), lascia la presidenza in quanto non può superare il doppio mandato per ragioni statutarie. Nella sua dichiarazione ha espresso soddisfazione per l’impegno profuso dall’esecutivo e dal consiglio direttivo, nonché da tutti i dirigenti a ogni livello, volontari, amministrativi e staff sanitario, per l’adempimento della missione dell’Avis.

Infine, durante l’assemblea è stato eletto il nuovo consiglio direttivo, che tra una decina di giorni si riunirà per eleggere il nuovo presidente e l’esecutivo dell’Avis provinciale di Trapani. Sono stati confermati i revisori dei conti: Andrea Pisciotta, Francesca Cangemi e Franco Nuccio. Inoltre, sono stati eletti i 19 delegati per l’assemblea regionale Avis Sicilia, che si svolgerà a Santa Flavia (Palermo) a Maggio. È stata confermata la candidatura del dottor Vito Puccio nel consiglio direttivo Avis Nazionale, oltre alla designazione di due candidature per il consiglio direttivo Avis regionale Sicilia, Francesco Licata e Antonio Donato.