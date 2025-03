Campionato italiano a squadre: la Lilybetana Scacchi promossa in B

La Lilybetana Scacchi è stata impegnata a Brolo (ME) per il concentramento siciliano del CIS 2025 – Campionato italiano a squadre. Su circa 500 partecipanti la Lilybetana Scacchi si è presentata all’appuntamento con una squadra in serie B, due in serie C e tre in Promozione. “Abbiamo scelto di schierare alcuni degli atleti di punta della nostra società, ma anche dei giovani per i quali la partecipazione ad un torneo così impegnativo era sicuramente un’occasione di crescita e di confronto”, dice il Presidente della Lilybetana Scacchi, Giuseppe Cerami. Positivo il bilancio al termine dei cinque turni di gioco: la squadra di serie B, composta da Antonino Meo, Davide Montalto, Giuseppe Salvato, Nicolò Licari, riesce a mantenere la propria posizione.

Dalla serie C, la squadra composta da Michele Colicchia, Renato Campo, Riccardo Casano e Riccardo D’Arpa, rinforzata negli ultimi due turni dal Candidato Maestro Pietro Savalla, è stata promossa in serie B, mentre l’altra purtroppo dovrà retrocedere. Dalla Promozione la squadra composta da Luca Di Giovanni, Simone Titone, Francesco Lembo e Gabriel Genovese è stata promossa in C. “Alla luce dell’alto livello degli avversari incontrati ci riteniamo soddisfatti dei risultati – continua Cerami –. I nostri ragazzi hanno condiviso un’esperienza entusiasmante che ha certamente contribuito alla loro crescita personale e al rafforzamento dello spirito di squadra. Inoltre, adesso abbiamo due squadre in serie B, traguardo che ci lascia ben sperare per il futuro”. Tra non molto la delegazione dovrà ripartire alla volta di Scoglitti dove il 29 e 30 marzo si svolgerà la fase regionale dei Campionati Giovanili.