Trapani: nasce il gruppo Sud Chiama Nord – Trapani 2028

Al Consiglio Comunale di Trapani si è ufficialmente costituito il nuovo gruppo consiliare denominato “Sud Chiama Nord – Trapani 2028”. Il nuovo gruppo è composto dai tre consiglieri espressione del movimento Sud Chiama Nord e dai consiglieri Comunali Salvatore Fileccia (Futuro) e Silvestro Mangano, dando così vita al gruppo più numeroso all’interno del massimo consesso civico cittadino.

L’annuncio segue il passaggio dalla maggioranza alla minoranza della consigliera Claudia La Barbera, designata da Cateno De Luca commissaria cittadina del movimento.

Nel corso della riunione costitutiva sono stati assegnati i seguenti incarichi: Salvatore Daidone, Capogruppo; Salvatore Fileccia, Vice Capogruppo; Sonia Tumbarello, Segretario del Gruppo. Fileccia, in un post pubblicato sui social, ha chiarito che non ha aderito a SCN, ma ha semplicemente dato un’adesione al gruppo consiliare, mantenendo la propria posizione politica all’interno del movimento Futuro.

“La nascita di questo nuovo soggetto consiliare rappresenta un segnale politico importante rivolto alla cittadinanza trapanese. La volontà di unire esperienze e sensibilità diverse all’interno di un progetto comune nasce dall’esigenza di rafforzare l’azione politica e istituzionale nell’interesse esclusivo della città di Trapani e dei suoi cittadini. Costituire il gruppo consiliare più numeroso del Consiglio Comunale significa assumersi una responsabilità ancora maggiore verso la comunità, mettendo in campo ogni energia e ogni competenza per affrontare e contribuire a risolvere le numerose criticità che oggi gravano sulla città. Riteniamo che Trapani stia vivendo una fase particolarmente delicata, frutto di un’azione amministrativa che appare ormai giunta ai titoli di coda. Per questo motivo il nostro impegno sarà costante, serio e costruttivo, con l’obiettivo di restituire prospettive di crescita, sviluppo e buona amministrazione ai trapanesi”.

Il Capogruppo Salvatore Daidone ringrazia tutti i consiglieri che hanno scelto di condividere questo percorso politico e amministrativo, certo che il nuovo gruppo saprà rappresentare con autorevolezza e determinazione le istanze della città. Il coordinatore regionale di Sud Chiama Nord, Danilo Lo Giudice, dichiara: “Quella che nasce oggi a Trapani non è soltanto una nuova esperienza consiliare, ma un progetto politico che guarda già al futuro della città. La costituzione del gruppo ‘Sud Chiama Nord – Trapani 2028’ dimostra che esiste una parte significativa del Consiglio Comunale che sente la necessità di costruire un’alternativa credibile all’attuale amministrazione. La scelta di mettere insieme consiglieri provenienti da esperienze diverse attorno a obiettivi comuni rappresenta un segnale di maturità politica e di responsabilità verso la città. Sono certo che questo gruppo saprà interpretare al meglio il proprio ruolo, svolgendo un’azione di controllo rigorosa ma soprattutto avanzando proposte concrete per affrontare le tante sfide che attendono Trapani. A Claudia La Barbera e a tutti i consiglieri che hanno aderito al nuovo gruppo rivolgo il mio augurio di buon lavoro. Trapani merita una classe dirigente capace di programmare il futuro e di restituire ai cittadini fiducia nelle istituzioni.”