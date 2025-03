Al Cinema Golden di Marsala il discusso live action “Biancaneve”

Al Cinema Golden di Marsala fino al 25 marzo il nuovo film d’animazione “Biancaneve”, verrà proiettato alle 17, 19.15 e 21.30, mentre domenica anche la mattina alle 10.45. Solo martedì 25 per ragazzi e bambini che vogliono migliorare la lingua inglese, la programmazione delle 19.15 è nella versione originale con sottotitoli in italiano. Il live action della Disney ripropone la favola più famosa dei fratelli Grimm, quella di Biancaneve e i sette nani ma in una versione del tutto inedita che ha portato con sè favori e malumori. Protagonista è Rachel Zegler.