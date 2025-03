I commercianti marsalesi incontrano il sindaco: al centro sicurezza, Notte Bianca ed eventi estivi

Nei giorni scorsi i commercianti marsalesi hanno fatto più volte sentire la propria voce e per motivi diversi. Senza dubbio il tema della sicurezza in centro città è quello che più preme sottolineare a tutti, sia agli esercenti di Porta Mazara e via Roma, che chiedono delle migliorie per evitare le risse e il bivacco che spesso sfociano in lancio di bottiglie se non in accoltellamenti, sia a coloro che hanno un negozio in via XI Maggio e in via Garibaldi nonchè in tutte le vie limitrofe del centro storico lilybetano che spesso assistono a scene da far west. Poi ci sono le attività commerciali che insistono nell’area di Porta Garibaldi, via dei Mille, via Sibilla, che non aspettano altro che finiscano i lavori in Piazza Mameli, vedendosi privata la possibilità, al momento, di attraversare uno degli ingressi principali del centro marsalese e con la via dei Mille in parte a doppio senso con meno posti, quindi, per parcheggiare.

Oggi infatti, i commercianti del centro storico incontreranno il sindaco Massimo Grillo, dalle 12.30, al Palazzo Comunale. Al centro della discussione, che non mancherà di essere allettante nelle proposte e nei contenuti, il tema della sicurezza come si è detto, e la preparazione in vista del Raduno Nazionale dei Bersaglieri, per i quali è stata avanzata al Comune una richiesta di Notte Bianca tra il 9 e l’11 maggio, date in cui è previsto l’arrivo di migliaia e migliaia di visitatori e partecipanti alla parata. Ma molto probabilmente si parlerà anche della prossima stagione estiva. Come si preparerà Marsala agli eventi nei periodi più caldi tra giugno e settembre? Negli scorsi anni il Comune ha approntato un cartellone estivo diffuso attraverso i cartelloni turistici installati in centro, una sorta di programma con diverse iniziative, principalmente si tratta di eventi istituzionalizzati dall’Amministrazione Grillo e di manifestazioni organizzate da associazioni o da privati, più l’inserimento dei live nei pub.