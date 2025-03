Raduno dei Bersaglieri a maggio: i commercianti marsalesi propongono una Notte Bianca

In occasione del Raduno Nazionale dei Bersaglieri che si terrà a Marsala dal 9 all’11 maggio nei giorni dell’anniversario dello Sbarco dei Mille, stante anche ai numerosi annunci che prevedono tutta una serie di manifestazioni collaterali che, come ha anche affermato il sindaco Massimo Grillo, porteranno in Città decine di migliaia di visitatori, i commercianti del centro storico rivolgono una richiesta che girano all’attenzione della cittadinanza: “I tempi sono difficili e l’occasione di avere un turismo presente per un fine settimana che si concentrerà nella nostra città e in modo particolare nel centro cittadino – affermano con una nota gli esercenti – ci sentiamo di avanzare una proposta all’Amministrazione: si individui un giorno, possibilmente il sabato 10 maggio, al fine di predisporre l’apertura serale degli esercizi e attività commerciali. Si tratterebbe di anticipare a maggio una delle tradizionali Notti Bianche che si tengono solitamente nel periodo estivo”.

Gli stessi commercianti sollecitano altresì l’Amministrazione comunale a rendere noto quanto più possibile anticipatamente il programma del 72° Raduno dei Bersaglieri ed eventualmente comunicare l’accettazione della proposta in tempo utile affinchè possano gli esercenti stessi attrezzarsi.