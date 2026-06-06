Vigilanza spiagge libere, a Marsala la gara del servizio rischia di andare deserta?

Il Comune di Marsala ha pubblicato nelle scorse ore la procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza, salvataggio e pulizia delle spiagge libere cittadine in vista della stagione estiva ormai alle porte. Un bando che presenta tempi particolarmente stretti, considerato che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 23 di domani, dovuta ovviamente al fatto che la tornata elettorale si è svolta il 24 e 25 maggio e solo dopo qualche giorno si è avuta la proclamazione ufficiale della sindaca Andreana Patti. Nelle ultime settimane si sono susseguiti diversi incontri tra gli operatori del settore, gli assistenti bagnanti, i gestori di chioschi e lidi, la Capitaneria di Porto e gli uffici comunali, nel tentativo di individuare una soluzione che garantisse il regolare svolgimento di un servizio ritenuto essenziale per la sicurezza dei bagnanti e la fruizione delle spiagge libere.

Il caso “La Valle Verde”

A rendere più complessa la situazione è anche l’uscita di scena della Cooperativa Sociale “La Valle Verde”, realtà che per circa vent’anni ha gestito il servizio di salvataggio lungo il litorale marsalese. Secondo quanto emerso, il settore sta facendo i conti con le nuove normative nazionali che regolano l’accesso alla professione di assistente bagnante e con una generale carenza di personale qualificato, fattori che rendono più difficile reperire operatori disponibili. La mancata partecipazione della cooperativa storicamente impegnata nel servizio alimenta inoltre interrogativi sulla possibilità di garantire tempestivamente la copertura delle postazioni di salvataggio nelle spiagge libere.

Parla il Presidente Enzo Spica

Attraverso una nota, il presidente della cooperativa, Enzo Spica, ha annunciato la decisione di non partecipare alla nuova stagione estiva: “A partire da questa stagione estiva, la Cooperativa Sociale La Valle Verde non potrà più partecipare al servizio di salvataggio sulle spiagge libere di Marsala, a causa di diversi impegni lavorativi assunti nel frattempo”, si legge nel messaggio. Spica ha voluto accompagnare il commiato con un ringraziamento rivolto a tutti coloro che hanno contribuito in questi anni alla buona riuscita del servizio: gli assistenti bagnanti che hanno operato con professionalità e senso di responsabilità, la Capitaneria di Porto e il personale del Comune di Marsala per la collaborazione istituzionale, oltre a Enzo Fici, indicato come figura centrale nell’organizzazione dei turni e nel coordinamento degli operatori. “È stato un onore collaborare con ognuno di voi per il bene del nostro territorio”, conclude il presidente della cooperativa, formulando gli auguri per una serena stagione estiva. Resta adesso da capire se la procedura avviata dal Comune riuscirà a individuare in tempi rapidi un nuovo soggetto in grado di garantire il servizio lungo le spiagge libere della città, assicurando così sicurezza e assistenza ai numerosi bagnanti che, come ogni anno, frequenteranno il litorale marsalese.