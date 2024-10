Marsala, al via i lavori per il restyling di piazza Mameli. Residenti preoccupati per le limitazioni alla sosta e alla viabilità

Il Comune di Marsala ha disposto il divieto di modifiche alla circolazione veicolare e divieti di transito e sosta nella zona circostante il cantiere di piazza Mameli, area che sarà interessata da un’intervento di restyling che si protrarrà per alcuni mesi.

La comparsa dei primi cartelli sta destando preoccupazione tra alcuni residenti, che hanno scritto alla nostra redazione a riguardo. “Apprendiamo che dalla data del 14 ottobre non potremo più parcheggiare in via Buscemi […] noi residenti che siamo accerchiati da strisce blu su tutta la piazza del popolo e in via dei mille che dove le possibilità di parcheggiare si riducono visti i regolari posti per carico e scarico, posti riservati ai disabili e posti riservati , la via vespri da anni ormai zona di parcheggio solo dei mezzi comunali e la via Volturno, unica zona con posti auto, presa d’assalto dai dipendenti comunali o lavoratori del centro storico. La situazione parcheggio già prima era complicata ma adesso con questo divieto diventera impossibile ,la domanda sorge spontanea dove mai dovremo parcheggiare l’auto?”.

Da quanto si legge sull’albo pretorio comunale, le disposizioni su sosta e viabilità nell’area sono state disposte (almeno in questa fase) per 30 giorni.

In particolare si prevede la chiusura al transito veicolare nella piazza Mameli; il divieto di fermata nella via Buscemi, dalla piazza del Popolo alla via Dei Mille; il divieto di fermata nella via Dei Mille dal civico 30 al civico 32; il divieto di fermata lato destro, tratto di via E. Alagna da piazza del Popolo alla piazza Piemonte e Lombardo; il divieto di fermata in piazza Piemonte e Lombardo, immeditamete dopo l’attraversamento pedonale (area di ml. 11,50 circa occupata da n 3 stalli di sosta a libero parcheggio, adiacente isola pedonale di fronte l’attività Old Wild West); divieto di sosta h 24 con rimozione forzata nella via Vespri, eccetto autorizzati, mezzi utilizzati dall’impresa e addetti ai lavori; sarà consentito l’acceso veicolare dalla piazza Mameli, agli aventi diritto (residenti e operatori commerciali primo tratto della via Garibaldi e titolari di autorimesse con passi carrabili autorizzati; residenti e operatori commerciali primo tratto della via Santa Caterina e titolari di autorimesse con passi carrabili autorizzati; tutti coloro che a vario titolo devono accedere all’interno dell’atrio comunale dei pubblici Uffici).