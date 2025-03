Una panchina lilla, simbolo della lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, sarà inaugurata dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, a cura del Centro Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione del Dipartimento Salute Mentale, giovedì 13 marzo, alle ore 9, alla villa Margherita di Trapani. L’iniziativa è promossa dalla Direzione generale dell’ASP in occasione della “Giornata nazionale del “FiocchettoLilla”, istituita per sensibilizzare la collettività sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. “Si tratta di patologie silenziose – dice Vania Mantia, referente del Centro- che utilizzano il corpo come mezzo per comunicare un disagio ben più profondo. Parlarne, creando un collegamento tra Istituzioni e comunità, è il mezzo che abbiamo per offrire aiuto a coloro che stanno ancora lottando”.

All’evento interverranno studenti, operatori sanitari e rappresentanti delle istituzioni.Dopo l’inaugurazione della panchina, seguirà la “passeggiata in lilla” per le vie del centro storico, fino al cine-teatro Ariston dove è previsto un incontro con l’equipe del Centro DNA dell’Asp e la proiezione del docufilm “Hangry Butterflies – La rinascita delle farfalle”, ispirato alla storia di un gruppo di adolescenti che soffrono o hanno sofferto del disturbo del comportamento alimentare. Seguirà un dibattito.