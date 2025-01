Marsala: un manto di bottiglie nei giardini di Porticella

Marsala ha molti polmoni verdi ma troppo poco valorizzati. Nei giorni scorsi abbiamo evidenziato la scarsa scerbatura al parco giochi del Lungomare Salato. Ancora prima abbiamo raccontato le condizioni di Villa Cavallotti e della grande area verde della Salinella. Oggi ‘l’occhio’ cade sui giardini di Porticella. Molti di giorno e di notte bivaccano tra le panchine, bevono e lasciano le bottiglie di vetro per terra, senza la minima coscienza di buttare nei cestini quello che consumano. E’ anche vero che non ci sono molti cestini per i rifiuti ma non è una scusa per abbandonarli. Così, sempre più, il manto erboso sta lasciando sempre più spazio a un tappeto di bottiglie peraltro tra le altalene dei bambini. Chi di dovere dovrebbe intervenire.