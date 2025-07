Estival Cous Cous: Un Viaggio di Sapori, Cultura e Identità a Marsala

Il 14 luglio 2025, alle ore 20:30, il Seawater Hotel Bio & Beauty SPA di Marsala apre le sue porte a un evento gastronomico che promette di essere molto più di una semplice cena: “Estival Cous Cous – Ferraluglio”. Un appuntamento che celebra il cous cous siciliano come simbolo di incontro tra culture, contaminazioni e identità, guidato dalla maestria dello chef Maurizio D’Aleo.

Granelli di Cultura nel Piatto

Il cous cous, piatto dalle origini antichissime, rappresenta un vero e proprio ponte tra popoli e tradizioni. In Sicilia, e in particolare nel territorio trapanese, questa pietanza ha assunto una veste unica, arricchendosi di sapori mediterranei e influenze arabe. L’evento “Estival Cous Cous” vuole rendere omaggio a questa storia millenaria, trasformando ogni portata in una narrazione di incontri e contaminazioni culturali.

Il Menù: Tradizione e Innovazione

La serata si apre con un aperitivo di benvenuto, preludio a un percorso di gusto che attraversa la Sicilia e si spinge oltre i suoi confini.

: Delizie dello Chef con pane bruschettato ai sapori siciliani e panelle salmonate, un connubio tra la tradizione dello street food palermitano e la creatività dello chef. E continuare : Insalatina di seppie di Mezza Estate, un piatto fresco e raffinato che richiama i profumi del mare di Marsala.

: Il cuore della serata è rappresentato dall’Estival di couscous di pesce alla trapanese, affiancato da cous cous di carne e verdure della tradizione araba. Un vero viaggio tra le varianti del cous cous, dove la semola di grano duro, lavorata secondo l’antica tecnica dell’incocciatura, si sposa con brodi saporiti e ingredienti locali. E deliziarsi: La chiusura è affidata alla Cassata Siciliana, dolce simbolo dell’isola, che racchiude in sé l’essenza della contaminazione tra culture arabe, normanne e spagnole.

Un’Oasi di Benessere e Gusto

La location scelta, il Seawater Hotel Bio & Beauty SPA, rappresenta il luogo ideale per vivere un’esperienza multisensoriale. Immerso nella natura e dotato di una SPA all’avanguardia, l’hotel offre agli ospiti un’atmosfera rilassante e raffinata, dove la cucina territoriale si fonde con il benessere del corpo e della mente.

Lo Chef Maurizio D’Aleo: Ambasciatore del Cous Cous Siciliano

Protagonista della serata è lo chef Maurizio D’Aleo, noto per la sua capacità di reinterpretare la tradizione siciliana con tocchi innovativi e contaminazioni internazionali. Attraverso le sue creazioni, D’Aleo racconta la storia di un’isola che ha sempre saputo accogliere e trasformare influenze diverse, rendendo il cous cous un piatto simbolo di dialogo e integrazione.

Il Cous Cous: Simbolo di Incontro e Identità

La storia del cous cous in Sicilia è fatta di scambi, viaggi e relazioni con il Nord Africa. Nel tempo, questa pietanza è diventata parte integrante della cultura gastronomica locale, celebrata ogni anno anche in festival internazionali come quello di San Vito Lo Capo. Il cous cous alla trapanese, in particolare, è stato riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale siciliano, testimonianza della sua importanza nella cucina dell’isola.

Un’Esperienza da Non Perdere

“Estival Cous Cous – Ferraluglio” non è solo una cena, ma un vero e proprio viaggio tra sapori, storie e identità. Un’occasione unica per scoprire come il cibo possa diventare strumento di integrazione e racconto, in una cornice d’eccezione come il Seawater Hotel di Marsala.

Per informazioni e prenotazioni:

Telefono: 0923 736375

0923 736375 Email: info@seawaterhotels.com

info@seawaterhotels.com Indirizzo: Seawater Hotel Bio & Beauty SPA, Via Trapani 330, Marsala (TP)

Un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere una serata all’insegna della cultura, della convivialità e della grande cucina siciliana.