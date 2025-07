“Musica sotto le stelle” all’Auditorium Don Bosco di Marsala dal 20 luglio

La musica diventa protagonista delle serate estive marsalesi grazie alla rassegna “Musiche sotto le stelle”, organizzata da NOMEA – Nuovi Orientamenti Musical Entertainment Academy, in collaborazione con Peralta Production – Eventi & Comunicazione. Gli appuntamenti, tutti all’aperto e ospitati nella suggestiva cornice dell’Auditorium Don Bosco di vicolo Stovigliai, propongono un viaggio attraverso diverse atmosfere musicali: dalle melodie hollywoodiane ai suoni poetici del Sud Italia, fino ai tributi emozionanti ai grandi nomi della canzone d’autore come Lucio Dalla e Claudio Baglioni. Il cartellone si apre domenica 20 luglio alle ore 21.00 con “Le Stelle del Musical – Melodie da Oscar”, spettacolo che celebra i capolavori del musical e del cinema. Sul palco, la direzione artistica e l’interpretazione di Giuseppe Li Causi, accompagnato dai musical performer Andrea Di Bella ed Evie Brettel, dalla chitarra di Piero Zichtitella e dalla direzione musicale di Michael Toolan. Special guest al violoncello, Enzo Toscano. Il biglietto ha un costo di 10 euro.

Si prosegue giovedì 7 agosto alle ore 21.30 con “Made in Sud – Sonorità calde e poetiche del Sud Italia”. Una serata intensa e suggestiva che porta sul palco il chitarrista e arrangiatore Gino De Vita, la cantante Vanda Rapisardi e, come ospite speciale, il chitarrista Nicola Costa. Posto unico a 15 euro più diritti di prevendita. Lunedì 18 agosto, sempre alle 21.30, sarà la volta di un sentito “Omaggio a Lucio Dalla”. Il ricordo del grande cantautore bolognese verrà celebrato dalla voce di Peppe La Commare, con Giuseppe Clementi alle tastiere e Sal Cacciatore alla chitarra e tromba. Biglietto d’ingresso: 15 euro + d.p. La rassegna si chiuderà martedì 26 agosto alle 21.30 con “Omaggio a Claudio Baglioni – Il sogno è sempre”, uno spettacolo dedicato alle canzoni più amate del cantautore romano. Sul palco, Giò Ingrassia al pianoforte e voce, accompagnato dal contrabbassista Rosario Saladino (15 euro + d.p.). I biglietti sono disponibili in prevendita presso Bar Diego in Corso Gramsci 9, oppure online su boxol.it e su app enthemo. Oltre alla musica, la rassegna sostiene anche il sociale: “Musiche sotto le stelle” supporta l’associazione Batticuore Batti Onlus, a cui è possibile destinare il proprio 5×1000 (C.F. 02487870814). Un’occasione unica per vivere la bellezza della musica dal vivo in una cornice magica, dove le note si fondono con le stelle, rendendo le notti di Marsala ancora più indimenticabili.

Media partner dell’iniziativa: Marsala C’è, Itaca Notizie e Loft Cultura.