“Il Parco giochi del Lungomare di Marsala indecoroso, è pieno di erbacce”

E’ inverno. Ma non è una scusa non ripulire il Parco giochi del Lungomare di Marsala, in zona Salato, dalle erbacce che invadono altalene, casette, dondoli, ecc. Anche perchè il freddo siciliano permette nelle giornate soleggiate passeggiate lunghe che consentano ai genitori di far godere di momenti di svago i proprio bambini. Ma chi si avventura tra i sentieri del Parco nota rifiuti gettati in maniera sconsiderata qua e la da persone incivili e siepi non curate, alberi con rami che arrivano per terra ed erba molto alta in cui si annidano, oltre a bottiglie di birra, i bisogni dei cani. Non un posto, insomma, molto agibile e che a lungo andare potrebbe diventare pericoloso. Il Comune dovrebbe intervenire con una radicale pulizia e scerbatura.