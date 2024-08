Marsala, rifiuti e degrado al Parco di Salinella. La denuncia dell’ex sindaco Di Girolamo: “E’ diventato infrequentabile”

“Il parco della Salinella è infrequentabile, per il degrado in cui si trova e per la mancanza di sicurezza”. A dirlo è il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, che ha inviato una nota alla stampa, corredata da un vero e proprio reportage fotografico che testimonia la presenza di rifiuti di ogni tipo tra la vegetazione del più grande parco verde cittadino.

“Il sindaco Grillo da tempo continua a dire che ha presentato un progetto di riqualificazione per circa otto milioni di euro con fondi del Pnrr. Non so se i lavori saranno mai iniziati e completati, dovrebbero essere terminati entro il 2026, come per tutti i progetti finanziati con tali fondi. In attesa della eventuale riqualificazione, perché non tenerlo pulito e in sicurezza come era fino ad alcuni anni fa? Nel 2017 l’avevamo bonificato e reso fruibile e sicuro, installando diverse telecamere di video sorveglianza e altre contro l’abbandono dei rifiuti. I vigili urbani avevano l’obbligo di controllarlo attraversandolo più volte al giorno. Era diventato un luogo per fare passeggiate, corse, sport anche per ragazzi con disabilità e sempre in sicurezza. Con delle associazioni di volontariato erano state piantate centinaia di alberi, che non si vedono più perché le sterpaglie e le canne hanno preso il sopravvento. Perché da alcuni anni è così abbandonato e degradato? Perché i vigili non lo controllano più? Ci sono ancora le telecamere di video sorveglianza? Credo proprio di no. Quando sarà riqualificato se mai lo sarà, rimarranno gli stessi problemi di adesso, l’erba secca con rischio incendio, gli arbusti e le canne che continuano a crescere, e nessuno le taglia, i rifiuti e gli sfabbricidi che aumentano a vista d’occhio sia dentro che all’ingresso del parco. Il luogo va messo in sicurezza con la video sorveglianza e le forze dell’ordine lo debbono controllare regolarmente. Tutto questo andrebbe fatto anche adesso senza aspettare il nuovo progetto. Perché non viene fatto? Ricordo inoltre che il comune possedeva almeno due trattori adatti per tagliare l’erba, gli arbusti, le canne e dei camion per il trasporto del materiale, che fine hanno fatto? Funzionano ancora? Eppure sono costati diverse decine o alcune centinaia di migliaia di euro di soldi comunali. Perché questa incuria, questo disinteresse, perché nessuno risponde di questo spreco di denaro pubblico? Il parco della Salinella è infrequentabile e sconsiglio di frequentarlo, quindi si può considerare chiuso, come la piscina, il monumento ai mille e tanti altri luoghi e il sindaco dopo quattro anni che amministra continua a dire che farà”.