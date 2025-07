Petrosino presenta il cartellone variegato degli eventi estivi

Il Comune di Petrosino ha presentato ieri, al tramonto, il cartellone degli eventi estivi “di mare e di vino” che verrà ufficialmente inaugurato, così come ha ricordato la vice presidente del Consiglio comunale Francesca Marino, il 12 e 13 luglio in Piazza Biscione. A fare gli onori di casa a “Rina Russa”, nel litorale di Sibiliana, è il sindaco Giacomo Anastasi assieme alla vice Concetta Vallone e all’assessora Liliana Giordano. Un cartellone ricco di eventi, che spaziano dagli incontri culturali, al jazz, alle sagre, i concorsi canori, ai Festival per i più piccoli e alle commedie dialettali, realizzato in collaborazione con numerose associazioni del territorio. Non ci sarà un concertone quest’anno, ma come ha fatto sapere il primo cittadino “… abbiamo pensato a tutti, è un programma intergenerazionale e lo abbiamo fatto con le risorse che avevamo a disposizione. La Regione infatti ci ha riconosciuto un finanziamento di 30mila euro per gli eventi”.

L’estate petrosilena si aprirà, come detto, il 12 luglio con “Io Incanto”, il concorso canoro per giovani talenti, e si concluderà il 25 agosto con il contest fotografico “Un Click al Tramonto”. In mezzo, svariati appuntamenti per tutte le età: spettacoli per bambini, concerti, commedie dialettali, sagre popolari, animazione, teatro, momenti culturali e attività inclusive. Tra gli eventi di maggior richiamo, “Vino Vivo”, due giornate interamente dedicate alla cultura del vino: degustazioni, masterclass, talk, musica e promozione del territorio, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier. Il sindaco Giacomo Anastasi ha dichiarato: “Abbiamo dato vita ad un calendario che unisce cultura, tradizione e partecipazione, con eventi che rafforzano la nostra comunità e raccontano ciò che siamo. Un programma per tutte le età, inclusivo e aperto al territorio. Fare comunità e nello stesso tempo aprire la nostra comunità all’esterno con l’autenticità e la capacità di accoglienza che contraddistinguono da sempre il nostro territorio”.