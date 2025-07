A Paceco crollato un grosso ramo nel Giardino della Legalità

In uno dei maestosi alberi del Giardino della Legalità, in via Torre Arsa a Paceco, si è spezzato un grosso ramo ieri ieri sera. Questo è finito sulla strada e sulle vetture posteggiate al lato della via. Per fortuna non ci sono stati danni a cose e persone e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che ha provveduto a tagliare a pezzi il grande ramo sull’asfalto, per rendere la strada nuovamente transitabile. Non c’era vento particolare o altro e probabilmente il ramo è caduto per una scarsa manutenzione e per l’usura del tempo su una situazione che era già precaria.