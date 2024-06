Marsala: arriva l’estate e Villa Cavallotti è ancora in stato di degrado. Le immagini

Alla fine del mese di maggio, il Comune di Marsala rende noto che intende affidare con incarico specifico ad un’impresa che si occuperà di potare i rami pericolanti e di sistemare gli alberi secolari di Villa Cavallotti. Nel frattempo il giardino di Porta Nuova presenta diverse situazioni di degrado. A parte l’erba alta e la fontana all’ingresso infestata da una pianta che nasconde i bellissimi pesci rossi nell’acqua sporca, i giochi per i bambini sono di nuovo rotti, le altalene arrugginite e prive dei sedili, mentre l’altalena dei disabili non sembra funzionante e il cartello è abbandonato per terra. Vetrate divelte nelle casette dei bimbi. I vasi con le piante sono da togliere perchè rotti e potrebbero essere pericolosi per i pedoni.

Al Bastione San Francesco invece, il cartello dedicato a Elisa Trapani, compianta scrittrice marsalese, è piegato da un lato e la grande fontana non funziona più da anni per un problema tecnico mai risolto. Insomma, un chilometro di Villa non ha bisogno solo di una potatura corretta, in gran parte mai rispettata a Marsala negli anni (prova ne sono gli alberi andati in necrosi nei viali della Città), ma anche di una sistemazione adeguata e periodica, intervento che bisognerebbe predisporre per tutte le azioni di decoro urbano.