Commercialisti italiani Sentinelle dell’economia legale: incontro a Trapani

Si terrà venerdì 11 luglio alla Camera di Commercio di Trapani, dalle ore 9 alle 17.30, la tavola rotonda dal titolo “I Commercialisti Italiani Sentinelle dell’Economia Legale”, un evento promosso e organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani, in collaborazione con la Fondazione Commercialisti Trapani e l’ODCEC di Marsala e con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). L’iniziativa si propone di approfondire il ruolo cruciale dei commercialisti nella difesa della legalità economica e nella prevenzione dei fenomeni di crisi d’impresa, criminalità economica e infiltrazioni mafiose. Tre le sessioni previste:

“Il ruolo del commercialista nella prevenzione della crisi d’impresa”

“Il ruolo del commercialista nel contrasto alle mafie”

“Il MOG 231 come strumento di self cleaning preventivo”

Parteciperanno illustri relatori provenienti dal mondo accademico, giudiziario e professionale, tra cui il Presidente del CNDCEC Elbano de Nuccio, il Giudice Eliseo Davì e il Prof. Costantino Visconti dell’Università di Palermo. A margine della presentazione dell’evento, il Presidente dell’ODCEC di Trapani, Gildo La Barbera, ha dichiarato: “I temi della legalità e dell’etica nell’economia rappresentano per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani punti fondamentali nell’attività professionale dei propri iscritti. Su questi temi siamo a fianco delle istituzioni, a partire da quelle giudiziarie, per garantire uno sviluppo equo e sostenibile del territorio trapanese”. L’evento, valido ai fini della formazione professionale continua, è in corso di accreditamento presso il CNDCEC per un totale di 7 crediti formativi. Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la segreteria dell’ODCEC Trapani.