Viabilità Lungomare Marsala: spunta il senso unico alternato per lavori

La viabilità sul Lungomare di Marsala è caotica da settimane essendo una strada che collega la zona dei lidi al centro città. Già da tempo c’è una deviazione per chi proviene da Mazara-Petrosino che era costretto a girare sulla via Crispi, cambiandone il senso di marcia. Adesso la Polizia Municipale ha disposto un nuovo senso unico alternato sul Lungomare attualmente interessato a lavori di scavo per la rete gas metano. Il provvedimento – che decorre da lunedì 14 e fino al prossimo 31 luglio, però nella sola fascia oraria 7/17 – riguarda il tratto compreso tra la via Noto e l’area ex Aci. Sarà obbligo dell’Impresa esecutrice dei lavori collocare l’apposita segnaletica stradale, garantendo altresì la circolazione veicolare alternata tramite impianti semaforici o con proprio personale.